Cesta básica: Ida ao supermercado não sai por menos de R$ 200

Com o valor, é possível adquirir 12 itens da mercearia, segundo pesquisa realizada pelo jornal O Estado

Uma lista de supermercado custa em torno de R$ 233,54 para os consumidores em Campo Grande. O valor é resultado da pesquisa de preço, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos varejistas e atacadistas da cidade. Cabe destacar que o levantamento considerou o menor valor dos produtos coletados nos mercados. Na seção de mercearia é possível comprar 12 itens: arroz, feijão, óleo, açúcar, café, sal, macarrão, extrato de tomate, cartela de ovos, achocolatado em pó, caixinha de leite e margarina.

Para uma pessoa, a quantidade de alimentos, considerando o valor, é suficiente para até um mês. Mas, se levarmos em conta a quantidade de produtos para uma família com quatro pessoas, não seria o suficiente para os 30 dias, ou seja, o consumidor precisaria desembolsar um valor além dos R$ 200. No setor de açougue, de acordo com a pesquisa, seria possível adquirir apenas duas proteínas, um quilo de frango, e coxão mole.

Ainda conforme a pesquisa, feita na quinta-feira (14), o pacote de arroz custa entre R$ 24,90 e R$ 29,49. Comparando os dois valores, é possível observar que o alimento tem um aumento de até 18% de um estabelecimento para o outro. A variação é menor, em comparação com a compra de um pacote de feijão de 1 kg, com o item custando entre R$ 5,29 e 5,99. A diferença de preço cai para 13,23%.

Um dos produtos que tem impactado negativamente na lista de compras é o café. Segundo a pesquisa, na capital o pacote de 500g (Três Corações), é vendido em média entre R$ 21,98 e R$ 23,98. Entre o mês de setembro e outubro, deste ano o café ficou mais caro em 16 cidades do Brasil, conforme dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Além do recorde de volume exportado, entre julho e setembro, o clima seco pode comprometer a nova safra, o que tem provocado aumento no preço do café nos últimos meses.

Alerta de queda de preço

O quilo da cebola apresentou queda nos preços, nesta semana. O consumidor pode pagar até R$ 1,55 no quilo do produto. Em outros supermercados, a cobrança variou entre R$ 1,99 e 2,49, foi o preço mais caro encontrado pela reportagem. Já em comparação com a semana anterior, o quilo chegou a custar R$ 3,69. O que resulta em uma redução de até 48% para a economia campo-grandense.

Ainda na seção de hortifrúti, os valores pagos no quilo do tomate deixaram o consumidor ainda mais animado, com uma queda de até 95%. Na pesquisa da semana passada, o alimento estava em torno de R$ 3,89, já na atual pesquisa, o menor preço encontrado caiu para R$ 1,99. O calor dos meses anteriores acelerou a maturação do tomate e, assim, o mercado esteve abastecido e com valores menores. A banana também apresentou queda de 46,90%, custando R$ 4,98 (semana anterior) frente a R$ 3,39 (na atual pesquisa).

Por Suzi Jarde

