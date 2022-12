Vídeo mostra perseguição no Jardim Novos Estados; veículo foi queimado

O Veículo Chevrolet Etios envolvido na execução de Anderson Delgado Matin, de 27, na manhã desta quarta-feira (20), foi encontrado em chamas na rua Dinamérico Inácio de Souza, no bairro Portal Caiobá 2, em Campo Grande.

Em uma área conhecida como “Estrada da Cabriteira”, um motociclista que passava acionou a equipe do Corpo de Bombeiros Militar por conta das chamas altas que chamaram a atenção. A documentação está regular e as placas são de Marilândia do Sul, no Paraná, segundo a Polícia Militar.

Anderson Delgado foi atropelado e alvo de nove tiros em uma praça, no Jardim dos Novos Estados, em Campo Grande. As informações preliminares são de que, por volta das 8h32 da manhã, a vítima conduzia uma motocicleta Honda, da cor azul, pela Rua Capiata, quando foi abordada por um veículo Etios, na cor preta, da marca Toyota.

Dois vídeos enviados para a redação mostram o exato instante da perseguição (1º vídeo), tiros e do atropelamento (2º vídeo). Dentro do veículo dos autores, estavam três homens, que ainda não foram identificados. Acesse também: Governador pede aumento de pena contra calúnia feita por vereador

Com informações do repórter João G. Vilalba