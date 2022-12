MS recebe 18 mil comprimidos para tratar sintomas leves de COVID-19

O Ministério da Saúde doou nesta semana para a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, 18 mil comprimidos, correspondente a 600 tratamentos de Nirmatrelvir/Ritonavir, cujo medicamento é indicado para o tratamento de Covid-19 em pacientes que apresentam sintomas leves a moderados (não graves) e que não precisem usar oxigênio suplementar.

Conforme a resolução publicada no Diário Oficial na terça-feira (29), o medicamento é recomendado para pacientes imunossuprimidos com 18 anos ou mais e idosos com 65 anos ou mais, desde que estejam com o diagnóstico confirmado para Covid-19 por meio de teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular.

O acesso ao tratamento será por meio de prescrição médica onde o paciente, independentemente do seu status vacinal, deve se enquadrar no grupo especificado e estar entre o 1º e 5º dia dos sintomas de Covid-19.

Recomendação médica

A recomendação de uso do medicamento é de 300 mg de Nirmatrelvir (dois comprimidos de 150 mg) com 100 mg de Ritonavir (um comprimido de 100 mg), administrados simultaneamente por via oral, duas vezes ao dia (12h/12h), durante 5 dias.