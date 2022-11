Governador pede aumento de pena contra calúnia feita por vereador

Mais uma vez o vereador Tiago Vargas (PSD), aparece em ações judiciais, mas desta vez por parte do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que entrou na última terça-feira (30), com uma nova alegação de calúnia e devido a força da internet pediu a Juíza Eucelia Moreira Cassal o aumento da pena contra o vereador Tiago Vargas, o tucano quer que seja de 1 ano e 11 meses de reclusão.

No dia 7 de julho deste ano, o vereador Tiago Vargas (PSD), postou uma gravação em suas redes sociais xingando o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). “Você é um dos maiores corruptos do estado de Mato Grosso do Sul; – um dos piores bandidos do estado é você. Você deveria estar preso, seu corrupto, seu canalha”, disse no vídeo o que acarretou uma pena a quatro meses de detenção, porém em regime aberto dado em agosto deste ano à juíza Eucelia Moreira Cassal.

Na apelação, o chefe do Executivo argumenta que uma infinidade de pessoas teve acesso ao conteúdo calunioso, pois as redes sociais potencializam as publicações em nível máximo, fato que se enquadra no artigo 141 do Código Penal. “Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.