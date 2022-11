Após perseguição, homem é atropelado em praça e alvejado com tiros

Anderson Delgado Matin, de 27 anos, foi atropelado e alvo de nove tiros, na manhã desta quarta-feira (30), em uma praça, no Jardim dos Novos Estados, em Campo Grande. A vítima morreu no local do incidente. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia estão no local para realizar a investigação do ocorrido.

As informações preliminares são de que, por volta das 8h32 da manhã, a vítima conduzia uma motocicleta Honda, da cor azul, pela Rua Capiata, quando foi abordada por um veículo Etios, na cor preta, da marca Toyota. Dentro do veículo, estavam três homens, que ainda não foram identificados.

Quando percebeu que estava em perigo, o homem tentou fugir, mas foi alvejado por quatro tiros. De acordo com o delegado da 3°DP (Delegacia de Polícia) de Campo Grande, Reges de Almeida, a vítima foi alvejada por dois indivíduos que andavam a pé, na Rua Capiata. “Inicialmente, fomos acionados para atendimento de uma ocorrência de homicídio, na Rua Capiata. Constatamos, inicialmente, que dois indivíduos estavam transitando a pé, quando efetuaram disparos contra a vítima. Posteriormente, essa vítima veio a correr pela praça e o veículo, de cor escura, perseguiu a vítima e a atropelou”, explica.

Ferido, a vítima desceu da moto e tentou correr pela Praça dos Novos Estado, localizada na Rua Marquês de Herval. Em sequência, o veículo Etios trafegou dentro da praça, atropelou o homem e o executou com cinco tiros. No total, a vítima foi alvejada com nove tiros, conforme apuração.

Ainda não se sabe o modelo e o calibre da arma utilizada na execução. Segundo Reges, a motivação também ainda não foi desvelada, mas a suspeita é de que tenha sido uma execução. “As investigações sobre as motivações ainda estão em andamento, mas tudo indica que seja uma execução. O vídeo será utilizado nas investigações, para tentar desvendar a identidade dos indivíduos. O corpo ainda será analisado pela Perícia, que também vai verificar o calibre da arma utilizada e o número de disparos que atingiram a vítima”.

Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que a vítima desceu da motocicleta e fugiu em direção a praça mencionada.

Durante o ocorrido, alguns moradores ouviram os tiros. Uma moradora, que não quis ser identificada, presenciou o momento em que os suspeitos entraram no veículo e fugiram. Devido a distância, ela não pode identificar a identidade de nenhum deles.

Familiares da vítima ainda não procuraram a polícia ou se manifestaram. O trio e demais envolvidos seguem foragidos e o caso segue em investigação policial.

Confira abaixo as imagens das câmeras que registraram o momento em que a vítima foi alvejada na Rua Capiata:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

Matéria atualizada às 11h, para acréscimo de informações.

