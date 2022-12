Vídeo: grupo armado assalta casa de câmbio na fronteira

Uma casa de câmbio foi assaltada por grupo armado, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, município brasileiro localizado a 329 km de Campo Grande. As informações são de que os criminosos fugiram para o lado brasileiro. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13).

Conforme apuração do jornal paraguaio Abc Collor, o grupo era composto por seis homens, que renderam os funcionários e clientes presentes no local. Foi levado todo o dinheiro do caixa. A Polícia paraguaia aponta que o grupo utilizava armas de grande calibre.

Até o momento, nenhum ferimento à bala foi registrado. Uma mulher, que trabalhava na casa de câmbio, foi encaminhada para atendimento médico após desmaiar durante o assalto.

Após o roubo, o grupo fugiu para Ponta Porã, onde foi escutado tiros na rua Calógeras, esquina com a rua Aral Moreira. De acordo com o jornal Ponta Porã News, o grupo abandonou um veículo da cor vermelha e fugiu a pé.

A Polícia paraguaia e a Polícia brasileira estão à procura do grupo criminoso.

Com informações de Abc Collor e Ponta Porã News

