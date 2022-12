Principal terminal da Capital ganha linha que facilita acesso ao centro

Usuários do transporte coletivo de Campo Grande contam com uma nova linha de ônibus para facilita o acesso ao centro da Capital. A linha Morenão/Praça – 059, foi criada para atender a alta demanda de passageiros no corredor que compreende a 14 de Julho até a Avenida Fernando Corrêa da Costa, e está em operação desde ontem (12).

No sentido Morenão/Praça Ary Coelho, o ônibus percorre a Avenida Costa e Silva, Rua Oclécio Barbosa Martins, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Rui Barbosa, Anibal Toledo, 14 de Julho, Avenida Fernando Corrêa da Costa, Avenida Fábio Zahran, Avenida Afonso Pena, com ponto final na Praça Ary Coelho.

No sentido Praça Ary Coelho/Morenão, a linha passa pelas ruas Treze de Maio, Avenida João Pedro de Souza, Avenida Calógeras, Avenida Costa e Silva e Morenão.

As principais linhas que fazem o trajeto Terminal Morenão/Praça Ary Coelho são 061- T. Moreninhas / Shopping CG, 085 – T. Morenão / T. Júlio De Castilho e 087 – T. Guaicurus / T. General Osório.

Dados da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) apontam que anualmente, mais de três milhões de usuários utilizam o transporte coletivo da Capital.

Serviço:

O horário e itinerário da linha pode ser acompanhado por meio do aplicativo: bus2.mobilibus.com.br/ms/campo-grande/.