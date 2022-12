Após acordar com barulhos, moradores encontram homem morto em quintal

Um homem de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada de hoje (13), na rua Cassim Contar, no bairro Los Angeles, região sul da Capital. De acordo com informações de moradores, a vítima estava tentando furtar residências no bairro e intermediações.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou na residência seis capsulas deflagradas de calibre 9 milímetros, cinco no quintal e uma delas, na rua. Ainda de acordo com a polícia, a vítima não possuía documentos e moradores da região não soube identificá-lo.

Segundo relatos no registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta das 1h, quando chegaram ao local ouviram moradores relatando que um homem que realizava crimes de roubo na região, estaria em uma residência alvejado a tiros.

Ainda no local, uma testemunha relatou ter ouvido seis disparos e ao sair dentro do imóvel, deparou com a vítima ao solo. Outra moradora falou aos militares de que estava dormindo quando ouviu barulhos de estampido e ao levantar da cama, encontrou a vítima caída no quintal de sua casa. Ao ser questionada pelos policiais, a mulher disse que o marido também mora na residência, mas não foi localizado. Ela ainda disse aos policiais que ele possuía uma arma de fogo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no imóvel, já encontrou a vítima morta.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol) como homicídio simples. A Polícia Civil já iniciou as investigações.

