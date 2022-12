Policiais encontram mais de 450 quilos de cocaína em caminhão na BR-262

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (12), mais de 450 quilos de cloridrato de cocaína, sendo transportados em um caminhão, na BR-262, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo, disse aos policiais que entregaria os entorpecentes em São Paulo (SP).

De acordo com a ocorrência, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização na BR-262, quando abordaram um caminhão Volvo/FH12. Durante a entrevista, o condutor disse estar carregando ferro gusa, porém demonstrou nervosismo em suas respostas, levantando suspeita dos policiais.

Durante uma busca minuciosa na carga, os agentes da PRF encontraram 454 quilos de cloridrato de cocaína. Ao ser questionado novamente pelos policiais, o condutor, que não teve identidade revelada, confessou o transporte e disse que pegou os entorpecentes no interior de Mato Grosso do Sul e levaria até São Paulo (SP), onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O preso, o caminhão e a cocaína foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.

