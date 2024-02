Veloz e furioso? Homem foge em alta velocidade e perde controle do carro

Na última quinta-feira (08), a cidade de Aparecida do Taboado foi palco de uma intensa perseguição policial, desencadeada pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. O incidente teve início quando os policiais deram ordem de parada a um veículo Chevrolet Astra, cor prata, duas portas. O condutor, identificado como S.H.R.P. (28 anos), conhecido no meio policial por antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

A perseguição, acompanhada de sinais sonoros e luminosos pela viatura policial, percorreu várias ruas da cidade, com momentos de alta velocidade e desrespeito às normas de trânsito. Em duas ocasiões, o veículo atravessou a Avenida Orlando Mascarenhas, próxima ao Fórum local, colocando em risco a segurança de outros condutores e pedestres que retornavam do trabalho.

A situação culminou na Avenida dos Estudantes, sentido Jardim Primavera/Centro, onde o condutor perdeu o controle, invadiu a calçada de uma residência e colidiu com uma árvore, arrancando-a. O veículo parou alguns metros à frente devido aos danos significativos. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar os primeiros socorros a S.H.R.P., que não precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro.

Durante a revista ao condutor e ao veículo, os policiais encontraram 06 porções de maconha, embaladas para a venda, totalizando aproximadamente 54g, além de R$ 1.950,00 em espécie e um telefone celular. S.H.R.P. foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalizado o Auto de Prisão em Flagrante Delito pelos crimes de desobediência e tráfico de drogas. O indivíduo permanece sob custódia na carceragem anexa à unidade policial, aguardando as medidas judiciais cabíveis.