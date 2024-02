Procurador-geral de Justiça faz visita ao jornal O Estado

“Hoje, o Ministério Público como um todo, está muito mais resolutivo e não reativo como funcionou princialmente antes da pandemia”. Afirmou o Procurador Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul Alexandre Magno Benites de Lacerda, que está concluindo seu mandato à frente da Procuradoria e fez um balanço deste período em que cumpriu dois mandatos, tendo assumido em 2020. Ele esteve em visita ao jornal O Estado e foi recebido pelo empresário Jaime Valler.

“Com a pandemia da Covid19, o MP teve que se recriar, uma vez que o momento vivido pelo mundo exigiu uma atuação rápida e eficiente para dar respostas a situações que a população não tinha vivido até então”, afirmou o Procurador. Alexandre Magno disse que o órgão passou a ter uma atuação em rede, atuando conjuntamente com toda a sociedade, pois o estado, a exemplo de todo o mundo, viveu um ambiente de guerra e isso acabou despertando todos para a importância do princípio de unidade.

"A partir da atuação no período da pandemia levou-se a intensificar o processo de uniformização da atuação do MP em todo o estado e os avanços em tecnologia propiciaram a implantação de projetos que atendem as demandas da sociedade, como o combate a violência contra a mulher, ao atendimento a infância e outros", afirmou o Procurador. Esses projetos acabaram por render ao MPMS o reconhecimento nacional e hoje é o mais premiado do Brasil, conforme afirmou o Procurador.

Novo procurador

O mandato de Alexandre Magno se encerra no dia 3 de maio, quando dever tomar posse o procurador Romão Ávila Junior, candidato único. O mandato de Procurador Chefe é de dois anos, com a possibilidade de reeleição por mais dois anos, e o postulante ao cargo terá que ser membro do MP, ter 10 anos de carreira e idade mínima de 35 anos. Normalmente é elaborada uma lista tríplice encaminhada ao Governador do Estado, que escolhe um dos nomes. Como desta vez apenas um nome será encaminhado para o Governador Eduardo Riedel, deverá ser confirmado.

