Corpo de mulher é encontrado sem vida em Ponta Porã

O corpo de Vicência dos Santos, de 46 anos, foi descoberto na manhã desta sexta-feira (9) no Interior do Estado, na cidade de Ponta Porã. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada na rua Maracanã, no cruzamento com a Rua Astolfo do Amaral, na Vila Planalto, já sem vida e com o rosto ensanguentado.

O alerta foi dado por um a pessoa que, ao passar pelo local, acionou imediatamente a Polícia Militar. Ao chegarem à cena, os militares se depararam a mulher no meio da rua, diante da ausência de sinais vitais, constataram seu falecimento.

A cena do incidente revelava uma mancha de sangue expressiva no meio do asfalto, acompanhada por um rastro que indicava que o corpo foi arrastado até o ponto onde o corpo de Vicência foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que viram a vítima consumindo cerveja em um bar na noite anterior. Diante dessas informações, o local foi isolado para investigação, e a perícia foi acionada para elucidar os detalhes do crime.

