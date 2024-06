Veículo Toyota hillux avaliado em 300 mil é recuperado em Campo Grande

Ontem(28), A Polícia Civil apreendeu um carro Toyota Hilux SWSRXA4FD, ano 2023, que foi roubado há cerca de 20 dias, em Campo Grande.

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 350 mil, foi apreendido no Bairro Itanhangá Park e será restituído à vítima. O autor, de 45 anos de idade, bem como a vítima de 60 anos foram ouvidos na especializada para formalização da investigação policial.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser feitas pelo número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

