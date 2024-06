Rodada do brasileirão deste fim semana começa com clássico carioca

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começará neste sábado. Para começar a partida inicial é um clássico valendo 3 pontos importantes para as duas equipes, o Vasco atualmente está próximo da zona de rebaixamento a vitória daria um alivio para o time. Já o botafogo busca o topo da tabela e os três pontos ajudariam o time que está na 3° posição.

Confira os jogos deste fim de semana

SÁBADO

Cuiabá x Bragantino – Arena Pantanal – 18h30

Vasco x Botafogo – São Januário – 18h30

DOMINGO

Atlético-MG x Atlético-GO – Arena MRV – 11h

Fortaleza x Juventude – Castelão – 16h

São Paulo x Bahia – Morumbi – 16h

Grêmio x Fluminense – Centenário – 16h

Criciúma x Internacional – Heriberto Hulse – 18h30

Vitória x Athletico-PR – Barradão – 18h30

Flamengo x Cruzeiro – Maracanã – 18h30

SEGUNDA

Palmeiras x Corinthians – Allianz Parque – 20h

