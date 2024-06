Operação termina em prisão de casal e apreensão de dinheiro, celulares e drogas em Brasilândia

Nesta sexta (28), as buscas na residência de um casal investigado por tráfico de drogas em Brasilândia, acabou na prisão em flagrante da mulher e o homem. Foram encontrados drogas e uma quantia em dinheiro.

Os presos são, L.D.A.P vulgo “lucão” (29) e I. C. V (32). A operação foi realizada pelas Polícias Civil e Militar e foram acompanhadas pelos investigados.

Apreensão

Na casa, os policiais encontraram porções de maconha na geladeira, além de seis aparelhos de celulares, que estavam escondidos. Objetos sem comprovação de origem também foram apreendidos. Atrás do painel da televisão, a equipe encontrou valores superiores a R$ 14 mil.

O Canil da Polícia Militar, K9 Monster (pastor alemão), localizou porções de crack suficientes para produzirem outras 100 pedras. Elas estavam no terreno dos fundos do imóvel.

O casal, que já estava sendo investigado pela Polícia Civil há aproximadamente seis meses, foi autuado em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

