Homem é preso após invadir casa da ex-namorada e agredi-la em Dourados

Na última sexta-feira (28), um detento do regime semiaberto, de 48 anos, foi preso após invadir a casa de sua ex-namorada, de 46 anos, e agredi-la violentamente. O caso foi registrado em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o agressor entrou em sua casa por volta das 6h30, quando ela se preparava para sair para o trabalho. Ele usou um alicate e duas chaves de fenda para abrir a porta da residência. Ao confrontá-la, perguntou se ela ficaria com ele. Após ouvir uma negativa, ele ameaçou que, se ela não ficasse com ele, não se relacionaria com mais ninguém e a ameaçou de morte caso denunciasse o ocorrido à polícia.

O agressor então exigiu o celular da vítima. Quando ela se recusou a entregá-lo, ele pegou o aparelho à força e o quebrou em sua cabeça. Em seguida, ele quebrou uma garrafa de vinho na cabeça da ex-namorada e a cortou com os cacos de vidro, causando ferimentos na boca e nos olhos, além de enforcá-la.

A vítima informou à polícia que o homem possuía as chaves de sua casa e, no dia 15 de junho, entrou no imóvel e quebrou vários objetos, causando um prejuízo de R$ 22 mil. Após a agressão desta sexta-feira, o homem trancou a vítima na casa e foi embora. A mulher só conseguiu sair com a ajuda de uma vizinha, e imediatamente procurou a polícia para registrar a ocorrência.

A vítima também relatou que já havia sido agredida pelo ex-namorado em outra ocasião, quando ele lhe deu chutes nas costelas. Por esse motivo, ela tinha uma medida protetiva contra ele e guardava fotos das agressões em seu celular.

Equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) localizaram e prenderam o suspeito por volta das 17h, no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados, onde ele cumpre pena.

O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado, dano, perseguição, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

