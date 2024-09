Adolescente é detido após tentar fugir de veículo furtado com quase duas toneladas de maconha

Na madrugada do último domingo(15), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperou uma Toyota Hilux fuirtada de cor cinza com placas falsas afixiadas em Amambai. Na Umadolescente de 17 anos de idade acabou apreendido após tentar fugir de abordagem.

O furto do veículo ocorreu na cidade de Loanda, no estado do Paraná no dia 16 do mês passado.

A abordagem aconteceu quando uma equipe policial fazia um patrulhamento na rodovia MS-160, área rural do município de Amambai, quando visualizaram o momento em que o condutor abandonou a camionete e correu para uma plantação às margens da via.

O adolescente foi alcançado e detido. Ele contou aos policiais que foi contratado para pegar o veículo já carregado em Capitan Bado, no Paraguaia, e entregá-lo na cidade de Mandaguari (PR).

Na Hilux estavam 1.815 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de 3,83 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

