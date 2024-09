Homem bate caminhonete roubada horas antes em comércio de Campo Grande

Homem, de 24 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Coophavila II, em Campo Grande, após bater a caminhonete roubada que conduzia contra o pilar de uma loja e em um carro estacionado.

Conforme informações, o autor seguia pela Avenida Marinha, em alta velocidade, quando se deparou com viatura da Força Tática da Polícia Militar. Assustado, o motorista tentou fazer uma conversão, mas perdeu o controle da direção e bateu em um comércio e em um VW Gol estacionado.

Os militares prenderam o homem em flagrante, após descobrirem que o veículo havia sido furtado horas antes no bairro São Jorge da Lagoa.

Com a colisão, a frente do automóvel ficou bastante destruída. O suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado.

