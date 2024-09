Carro é abandonado por motorista após capotar na MS-276

Motorista não identificado abandonou o próprio carro, nesse domingo (15), na MS-276, em Anaurilândia, distante 371 quilômetros de Campo Grande, após capotar o veículo na rodovia.

Conforme informações do site Cenário MS, o condutor de uma Chevrolet Montana perdeu o controle da direção e capotou. Testemunhas acionaram a Polícia Militar Rodoviária, mas antes da chegada dos agentes, o homem foi embora, deixando o carro para trás.

Os militares permaneceram no local até que um guincho pudesse retirar o veículo da margem da pista. O automóvel parou com as quatro rodas para o alto e não há relatos de feridos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.