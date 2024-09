Veículo com produtos ilegais é apreendido pelo DOF

No último sábado(14) durante a noite, policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um veículo Fiat Palio de cor cinza carregado com produtos ilegais na cidade de Rio Brilhante.

Ao todos foram apreendidos, 240 pacotes de cigarro; 260 unidades de essências para narguilé; 2.000 unidades de óculos; 3.000 unidades de balões; e, 5.000 peças de roupa íntima masculina.

A abordagem aconteceu durante um patrulhamento pela rodovia MS-466, a polícia deu ordem de parada para o condutor do Palio, que desobedeceu e acelerou o veículo em direção à cidade de Rio Brilhante.

Cerca de 40 quilômetros depois, em uma estrada vicinal, a roda traseira do lado esquerdo se desprendeu do veículo e o condutor, de 27 anos de idade, o abandonou e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

O homem foi autuado por desobediência, conduzido e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O veículo e a mercadoria ilegais foram entregues na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de 164,7 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.