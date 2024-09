Traficante abandona 270 kg de maconha ao ver barreira policial na MS-040

Equipes da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) com apoio de militares do Batalhão de Choque apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (16), na MS-040, em Campo Grande, 270 quilos de maconha abandonados em um automóvel.

Conforme informações, os agentes receberam denúncia de que dois veículos suspeitos passariam pela rodovia, com destino a São Paulo, carregados com droga.

O primeiro carro, um VW Gol, foi abordado pelos militares e, dentro dele, estavam dois homens, de 29 e 33 anos. Ao serem questionados sobre o motivo da viagem, passaram a apresentar contradições nas respostas.

Em seguida, outro carro, um Chevrolet Cobalt, deu meia volta na pista quando viu a barreira policial montada. Os policiais foram atrás, mas encontraram o carro abandonado às margens da pista, carregado com os tabletes da droga. Nenhuma pessoa foi localizada próxima.

Os homens abordados anteriormente negaram que tivessem alguma participação no transporte do ilícito, mas acabaram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.