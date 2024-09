Seis pessoas são presas em força-tarefa contra tráfico de drogas em Maracaju

Uma operação conjunta realizada na última quinta-feira(12), as Polícias Civil e Militar prenderam seis pessoas em flagrante no município de Maracaju-MS. Ao todo foram cumpridos Mandados de Busca Domiciliar em sete residências, sendo que em uma delas, a Polícia Civil já havia realizado prisão de oito indivíduos, em outra operação ocorrida há menos de dois meses.

Segundo apurado, a Delegacia de Maracaju tomou ciência de diversos pontos de compra e venda de entorpecentes, locais estes que fomentavam delitos correlatos ao tráfico de drogas, tais como furtos e receptações em larga escala. A partir de então, iniciou-se um monitoramento, com o objetivo de identificar os responsáveis pela venda de drogas.

Com os autores delimitados, a Autoridade Policial/Delegado de Polícia representou ao Poder Judiciário pelas buscas domiciliares, sendo todas elas deferidas. Em posse de tais mandados, foi deflagrada ontem, uma operação conjunta entre a Polícia Civil (Delegacia de Maracaju) e a Polícia Militar (15º Batalhão), resultando na prisão de seis pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

A ação teve início no período vespertino, com mandados de busca e apreensão em vários endereços do perímetro urbano de Maracaju-MS, focando em locais alvos de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e armas, bem como de receptação. Os autores envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da justiça.

A operação contou com o apoio de diversas forças de segurança, incluindo o reforço da Força Tática e Canil do 3º BPM/Dourados, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e da equipe da Operação Protetor/CPA-1.

Serviço – Denúncias para a Delegacia de Maracaju podem ser feitas pelos números: WhatsApp – (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.