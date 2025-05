Trio é preso com 235 quilos de cocaína em Dourados durante operação da PRF

A Justiça Federal de Dourados decretou, nessa segunda-feira (19), a prisão preventiva de três pessoas detidas no domingo (18) durante a Operação Frete Ouro Branco, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O grupo foi flagrado com 235 quilos de cocaína escondidos em uma carga de erva-mate transportada em um caminhão na BR-163, em Mato Grosso do Sul.

Entre os presos estão um empresário de 52 anos, a esposa dele, de 46, e o motorista do caminhão, morador da cidade de Ponta Porã. Segundo as investigações, a droga foi trazida da fronteira por Hugo (nome divulgado pela polícia como o condutor do veículo) e seria entregue ao casal José Edson e sua esposa, que foram encontrados posteriormente em Dourados.

A abordagem ocorreu após agentes da PRF desconfiarem de irregularidades na nota fiscal da carga, que havia sido emitida no dia 11 de maio, mas estava sendo transportada apenas no dia 18. A discrepância levantou suspeitas, levando à inspeção detalhada do caminhão, onde a droga foi localizada cuidadosamente escondida entre os fardos de erva-mate.

Após a apreensão da cocaína, os policiais seguiram em busca dos receptores e localizaram o casal em um veículo VW Parati, na região central de Dourados. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os dois tentaram fugir, mas foram interceptados e presos em flagrante.

O trio foi conduzido à sede da Polícia Federal em Dourados, onde prestou depoimento e foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com a decisão da Justiça pela prisão preventiva, os três serão encaminhados a presídios da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Federal segue investigando o caso e não descarta a participação de outros envolvidos na organização criminosa. A operação Frete Ouro Branco segue em andamento, com foco no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira.

