Perto do fim do prazo, envio das declarações em Mato Grosso do Sul deve triplicar

Os contribuintes em Mato Grosso do Sul já enviaram em torno de 400 mil declarações do Imposto de Renda, até o início desta semana. Perto do encerramento das entregas, no dia 30 de maio, a projeção da Receita Federal é que a partir de agora, o número de entregas triplique. Pensando em diminuir erros, o contador, André Porto, explica que o momento agora não é de correria, mas de atenção para enviar os dados corretos.

A Receita Federal tem se preparado para tornar o ato de declarar o imposto de renda algo bastante intuitivo, possibilitando que as pessoas possam fazer suas próprias declarações de forma segura e simples. “A declaração pré-preenchida consegue resolver o problema de grande parcela da população obrigada a declarar, mas existe ainda uma boa parcela da população que possui detalhes onde este modelo ainda não consegue contemplar”, alerta o profissional.

Nestes casos, a pessoa deve se informar muito bem sobre o regulamento da declaração, ou contratar um profissional, de preferência contábil, para auxiliar na declaração, segundo aponta Porto. “O profissional que seja da área contábil e com larga experiência, deve ter a capacidade de analisar a vida do cliente como um todo, podendo oferecer à ele soluções inovadoras buscando uma restituição maior ou não precisar pagar imposto para aqueles que geralmente pagam todo ano”, ressalta.

Este olhar, geralmente, é de alguém que já fez muitas declarações. De acordo com Porto, deve-se redobrar os cuidados ao declarar itens em bens e direitos ou de despesas dedutíveis, aplicações financeiras, todos que podem comprometer o futuro da pessoa, se declarados de forma equivocada.

Ainda conforme dados da Receita, do volume total de declarações entregues no Estado até esta segunda-feira (19), 50,4% foram realizadas através do modelo pré-preenchido. O sistema tem recebido, em média, 10 documentos por minuto.

Quem antecipa, recebe primeiro

Além dos grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e professores, também têm preferência na restituição os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou indicarem chave Pix com CPF. O primeiro lote será pago em 30 de maio, seguido por outros quatro até o fim de setembro.

Até agora, em todo país mais de 25 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita é receber, ao todo, 46,2 milhões de declarações até o encerramento do prazo. Conforme explicou o delegado-adjunto da Receita, Henry Tamashiro em Mato Grosso do Sul, em entrevista para O Estado, uma das penalidades para quem é obrigado a declarar o imposto, e não declara, é a multa.

“Uma das penalidades é a multa mínima de R$ 165,74, além disso pode causar vários transtornos com o CPF. Reforço que os R$165,74 é o valor da multa mínima. Por exemplo, se for alguém que ganha muito bem e o imposto for alto, o valor da multa é uma porcentagem do imposto devido. Então, não deixe de declarar, pois quanto maior o imposto, maior será a multa”, alerta.

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Por Suzi Jarde

