Idoso é rendido com golpe “mata-leão” e assaltado em casa no bairro Coophavilla II

Um idoso de 77 anos foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira (19), no bairro Coophavilla II, em Campo Grande. Um homem de 27 anos e uma mulher de 37 anos foram presos em flagrante após invadir a residência e agredir o morador com um golpe conhecido como “mata-leão”.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima ouviu barulhos vindos do quintal e saiu para verificar, momento em que foi surpreendida pelo criminoso. O homem agarrou o idoso pelo pescoço para imobilizá-lo, enquanto sua comparsa entrou na casa em busca de objetos de valor.

Sem encontrar grandes pertences, a dupla roubou o celular da vítima e fugiu do local. O crime foi testemunhado por vizinhos, que ouviram os gritos de socorro e iniciaram uma perseguição. Na tentativa de despistar os populares, os suspeitos se separaram, cada um correndo para um lado diferente.

Durante a fuga, moradores encontraram uma viatura da PM e pediram apoio. Com a ajuda das informações repassadas pelas testemunhas, os policiais conseguiram localizar o homem, que carregava uma mochila com diversos objetos e 25 munições de calibre .38. A arma mencionada pelas testemunhas não foi encontrada, já que o suspeito teria descartado o armamento durante a fuga. Ele se recusou a informar o local exato do objeto.

A mulher também foi detida pouco depois, graças à ação de populares, e entregue à polícia. Ambos foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, porte ilegal de munição e ameaça.

