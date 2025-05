Militar brasileiro morre afogado durante pescaria e corpo é encontrado após seis horas de buscas

Um jovem militar brasileiro, de 22 anos, morreu afogado na tarde de domingo (18) enquanto pescava com familiares no rio Apa, na cidade paraguaia de Bella Vista Norte, que faz fronteira com Bela Vista (MS). Deivid Gustavo Villalba Florentín, servia ao Exército Brasileiro no município sul-mato-grossense e estava de folga quando o acidente aconteceu. Familiares que estavam com ele tentaram ajudar, mas não conseguiram localizá-lo.

De acordo com informações do jornal paraguaio Última Hora, o caso ocorreu por volta das 17h, nas proximidades do “Paso Cabayú”, um trecho profundo do rio muito frequentado por pescadores. Segundo relatos de testemunhas, o jovem teria escorregado e caído na água repentinamente, desaparecendo logo em seguida. As autoridades paraguaias foram acionadas imediatamente.

Equipes da Comisaría 5ª iniciaram as buscas com o apoio de bombeiros voluntários locais e de militares brasileiros. Após cerca de seis horas de buscas, o corpo foi encontrado por volta das 23h, a poucos metros de onde ocorreu o afogamento.

O corpo foi encaminhado ao necrotério de uma funerária local para exame pericial. O laudo confirmou a causa da morte como asfixia por afogamento. Após os trâmites legais, o corpo foi liberado e entregue ao pai da vítima. Esse é o segundo caso de afogamento registrado no rio Apa apenas neste mês. No último dia 4, o corpo de Carmelo Coronel, de aproximadamente 35 anos, foi localizado nas águas do mesmo rio, também na região de Bella Vista Norte.

Ele estava desaparecido desde a sexta-feira anterior, quando teria se afogado em circunstâncias semelhantes. O corpo foi encontrado próximo ao Parque de Exposições, cerca de mil metros da área urbana da cidade.

