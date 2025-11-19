Três militares do Exército são presos por tráfico de drogas em operação policial em Coxim

Uma operação da Polícia Militar prendeu três militares do Exército Brasileiro e outros três homens envolvidos em um esquema de tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (19), em uma residência no bairro Jardim Europa, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. A região é conhecida como ponto de distribuição de entorpecentes na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início durante patrulhamento de rotina quando um homem demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura. Ele tentou esconder o rosto, acelerou o passo e entrou rapidamente em uma casa. A atitude chamou a atenção dos policiais, que foram até o local para verificar o que ocorria.

Ao entrar na residência, os militares se depararam com vários homens embalando drogas. No imóvel havia balanças de precisão, tesouras, facas, sacos de lixo utilizados como embalagens e vasilhas contendo grande quantidade de cocaína em diferentes formas, em pó, em barras e já dividida em pequenas porções.

Segundo relato policial, os três militares do Exército teriam sido convidados a participar do processo de embalagem da droga mediante promessa de bebida alcoólica e narguilé. O proprietário do imóvel confirmou que permitia o uso da casa para o tráfico em troca de ajuda com aluguel e alimentação.

Entre os detidos, um traficante conhecido na cidade foi encontrado com R$ 5.889 em dinheiro, cuja origem ele não soube explicar. Devido ao número de suspeitos envolvidos, a PM acionou reforços da Rádio Patrulha e da guarnição de Trânsito para garantir a segurança da operação.

Todos os seis presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim. O CMO (Comando Militar do Oeste) foi notificado sobre a prisão dos militares, mas, até o momento, não se manifestou, conforme informou o site MS News.

