Jovem é preso após agredir companheira no bairro Aero Rancho

Na manhã de hoje (19), por volta das 6h30, um homem de 23 anos, foi preso em flagrante por crimes de violência doméstica. A ação ocorreu em uma residência no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

A prisão tem origem em representação da autoridade policial da DEAM, com base em Boletim de Ocorrência que registrou condutas violentas praticadas pelo investigado contra uma mulher de 21 anos, com quem manteve união estável por quatro anos. Conforme os relatos, o homem descumpriu medida protetiva de urgência deferida pela Justiça, aproximando-se da vítima de forma reiterada.

Entre os fatos apurados, constam dano ao patrimônio, violação de domicílio e ameaça. Na noite de 22 de outubro, o investigado arremessou pedras contra o portão da residência da ofendida. Já na madrugada do dia 23, invadiu o imóvel, pulando o muro e tentando forçar a porta de entrada.

Diante da gravidade dos atos e do descumprimento das medidas protetivas, o Poder Judiciário deferiu representação por prisão preventiva formulada pela DEAM, visando assegurar a integridade física e psicológica da mulher, bem como garantir a aplicação da lei penal.

A ação integra o esforço contínuo da Polícia Civil do MS no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando o compromisso institucional com a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.