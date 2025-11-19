Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 10 milhões

Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2.941 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (18) em São Paulo. Com isso, o valor acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 10 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 30 – 33 – 35 – 48 – 51.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, 24 apostas fizeram a quina e vão receber R$ 50.276,06 cada. Outros 1.523 bilhetes acertaram quatro números, garantindo R$ 1.305,93.

O próximo sorteio será realizado no sábado (22).

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pelos canais digitais da Caixa, site e aplicativo das Loterias. Os bolões online ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking (para correntistas da Caixa). A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.