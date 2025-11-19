Centro recebe programação de Natal com shows nacionais, decorações e Parada Natalina

A partir do dia 29 de novembro, o coração de Campo Grande passa por uma verdadeira transformação para receber o Natal dos Sonhos 2025. O Centro da cidade se converte em uma grande Vila do Natal, reunindo luzes, atrações culturais, intervenções artísticas e muita emoção para moradores e turistas. A iniciativa integra o programa Sonho Seguro, que une a Prefeitura de Campo Grande, empresas e instituições parceiras para garantir uma celebração encantadora, organizada e segura para toda a população.

A Praça Ary Coelho, fechada para montagem e decoração até 28 de novembro, será inaugurada oficialmente no dia 29 e permanecerá aberta com programação especial até 31 de dezembro. O espaço promete ser um dos pontos mais movimentados do período natalino, recebendo shows nacionais e regionais, praça de alimentação, a tradicional Casa do Papai Noel e diversos cenários instagramáveis. Nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero e DJ Jiraya Uai já estão confirmados, além de artistas locais que celebram a identidade cultural sul-mato-grossense.

Outro destaque fica por conta da 14 de Julho, que volta a brilhar com sua decoração especial e recebe a tradicional Parada Natalina, atraindo famílias para acompanhar espetáculos a céu aberto. Para muitos campo-grandenses, essa programação representa mais que lazer: é um símbolo de pertencimento e de celebração da cultura local.

“Esta programação de Natal está diferente dos anos anteriores. A Praça Ary Coelho tem um papel cultural muito importante para a cidade, e essa retomada reforça o quanto esse espaço é afetivo para a população”, explica Jacqueline Vital, diretora adjunta responsável pela organização.

A grande novidade deste ano é a parceria com a Emha (Agência Municipal de Habitação de Campo Grande), que irá promover sorteios públicos de habitações para pessoas já cadastradas nos programas habitacionais. A iniciativa busca unir celebração e cidadania, oferecendo a oportunidade de realizar sonhos justamente no período mais simbólico do ano.

Segundo Jacqueline, a união entre as pastas e entidades envolvidas reforça também o compromisso com o fortalecimento do comércio no Centro. “Queremos impulsionar o movimento nas lojas, valorizar os empreendedores e reocupar os espaços públicos com segurança e alegria. Isso já tem sido pauta constante da FUNDAC e da SEMADES”, finaliza.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi