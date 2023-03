Três homens são presos após PM flagrar suposto abuso a menina de 12 anos

Na madrugada desta sexta-feira (24), por volta das 02h, a Polícia Militar flagrou três homens na companhia de uma menor de apenas 12 anos em atitudes suspeitas em Sidrolândia, na região da ZBM (Zona de Baixo Meretriz), a aproximadamente 64 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Sidrolândia News, os policiais avistaram um veículo Fiat Strada, onde havia um homem sentado no banco do passageiro com a porta aberta e uma menina ajoelhada na frente do indivíduo, provavelmente praticando algum ato libidinoso.

Ao perceber a aproximação policial, o homem rapidamente se levantou e colocou a menina no interior do veículo e tentou escondê-la. O mesmo foi abordado logo em seguida. Momento que outros dois homens que estavam em um bar conhecido como local de prostituição, fugiram, mas acabaram interceptados pelas autoridades.

Aos policiais, o homem que estava no veículo com a menina, de 44 anos, tentou mentir para os militares dizendo que a criança era sua sobrinha. Os outros dois homens, com idades de 20 e 26 anos, informaram que a menor seria vizinha de chácara do assentamento Eldorado II e que a mesma estaria com eles somente para dar uma volta.

Já a menina informou que saiu para dar uma volta com os rapazes, sem informar seus pais. Um dos homens informou que a menina seria namorada do rapaz de 26 anos e durante o trajeto do Assentamento Eldorado até o local, a menina veio no colo do rapaz.

Diante dos fatos, o conselho tutelar foi acionado para conduzir a menor e os três indivíduos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. Acesse também: Lula está com pneumonia e adia viagem à China; médico vê quadro ‘superestável’