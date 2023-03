Correios realiza leilão de veículos em Mato Grosso do Sul

Os Correios irão promover, no dia 17 de abril, um leilão eletrônico para venda de nove automóveis e uma motocicleta, em Mato Grosso do Sul. Conforme divulgado, os veículos serão substituídos, conforme a política de renovação da frota da empresa.

Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam às condições fixadas no edital. O leilão será online, por meio do endereço www.licitacoes-e.com. br, identificado pelo nº 979956. O edital n.º 006/2022 está disponível em Opções > Listar Documentos.

Para acessar o sistema eletrônico e enviar propostas, os interessados devem fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil, obter a chave de identificação e senha pessoal.

Também é necessário enviar a proposta de lance para um ou mais bens, considerando o valor mínimo de cada um, que é a partir de R$ 2.210,00 para a motocicleta e de R$ 15.530,20 para os automóveis.

A licitação ocorre em modo de disputa aberta. Para o julgamento das propostas, será adotado o critério de maior oferta de preço. A abertura das propostas será no dia 17 de abril, a partir das 8h (horário de Mato Grosso do Sul), em sessão pública.

Para visitação, os interessados devem se dirigir ao Centro de Transporte Operacional, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad 238, Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h (horário local), mediante agendamento pelo telefone (67) 3301-2113.

