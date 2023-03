Lula está com pneumonia e adia viagem à China; médico vê quadro ‘superestável’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada para exames no hospital Sírio-Libanês de Brasília na noite desta quinta-feira (23) com suspeita de pneumonia. O quadro foi confirmado pela Presidência.

Lula havia cancelado todas as suas agendas desta sexta-feira (24) e adiou a sua viagem presidencial para a China, que estava prevista para a manhã do dia seguinte. No entanto, depois decidiu participar de uma reunião com ministros, que seria de manhã no Palácio do Planalto e passou para o período da tarde, no Alvorada.

O presidente passou a manhã desta sexta-feira (24) descansando no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. O seu médico, o cardiologista Roberto Kalil Filho, esteve no local. À Folha afirmou que o presidente está num quadro “superestável” e que já vinha sendo medicado, por ter ido ao hospital na noite anterior.

O médico afirma que o presidente deve seguir para a China no domingo (26). “Se estiver bem, sim [está mantida a viagem ao domingo]. A programação está mantida”, disse.

Inicialmente, informou-se que o presidente passaria por uma nova avaliação. Roberto Kalil Filho, no entanto, disse que não seria necessário e que o presidente não fará mais exames.

Lula deu entrada no hospital após retornar de viagem ao Rio de Janeiro. Estava com bastante tosse e sentindo mal-estar e sintomas gripais. Ele estava com pressão alta e então diagnosticaram suspeita de pneumonia.

A condição do presidente foi depois confirmada pelo Palácio do Planalto. "O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", informou em nota.

Com informações da Folhapress, por Renato Machado