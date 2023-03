Polícia identifica e prende homem que esfaqueou jovem no centro para roubar R$40

Investigadores da DERF (Delegacia Especializada em Repreensão a Roubos e Furtos), prenderam um homem, de 28 anos, conhecido pelo vulgo Maconha, identificado como autor de crime de latrocínio tentado. O autor desferiu golpes de faca na vítima, um rapaz de 19 anos, para subtrair o valor de R$40,00.

O crime ocorreu no dia 18/01/2023, por volta das 04:30 horas da manhã, na Av. Afonso Pena, em frente à Praça Ary Coelho, quando a vítima, que deixava o trabalho e aguardava o transporte coletivo, foi surpreendida pelo o assaltante. O jovem tentou correr, mas foi alcançado pelo criminoso, que, para consumar o roubo, desferiu ao menos dois golpes de faca no rapaz, sendo um nas costas e outro na mão esquerda.

Em razão das lesões, a vítima perdeu a consciência, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde passou por procedimento cirúrgico para reparação do tendão da mão e perfuração nas costas próxima ao pulmão.

Logo após o crime, os investigadores da DERF obtiveram imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da área central de Campo Grande que flagram o roubo e esfaqueamento da vítima. As imagens sugeriam que o autor possivelmente vivia em situação de rua, habitando na região.

Empreendidas diligencias, com o apoio de policiais militares que estavam de plantão no dia do crime, houve a identificação da autoria, quando a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida e decretada pelo Poder Judiciário.

Após a prisão, na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, homem confessou integralmente a prática do crime e disse que o dinheiro roubado foi utilizado para comprar drogas. Em seguida, esclareceu que, para não ser preso em flagrante, teria fugido da área central, onde pernoitava, para a antiga rodoviária, dispensando a faca usada no crime no córrego da Av. Ernesto Geisel.

Por fim, o criminoso foi indiciado por latrocínio tentado e encaminhado para o sistema prisional.