Trecho da BR- 262 é interdidado devido aos incêndios; Tráfego requer atenção redobrada

Os incêndios e a fumaça às margens da BR-262 fizeram o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feria(07) a manter interditação em trecho da rodovia. No local o trânsito segue o sistema de pare e siga e a atenção deve ser redobrada dos motoristas devido a baixa visibilidade.

Além da muita fumaça e do trecho com uma pista só em funcionamento, os motoristas devem tomar cuidado com os animais que podem acabar atravessando a pista.

De acordo com o Jornal Diário Corumbaense, o trecho com bloqueio está localizado no Km 568, entre a sede da Polícia Militar Ambiental de Miranda (PMA), ao km 572, que fica no povoado de Salobra, já na região de Miranda. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego de veículos funciona no sistema Siga e Pare, controlado e guiado pelas equipes que estão no local.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.