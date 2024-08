Polícia identifica autor de tentativa de homicídio em Três Lagoas

Polícia Civil por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) identificaram o autor de uma tentativa de homicídio, ocorrida na cidade de Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (3).

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima foi socorrida desacordada para o pronto socorro da cidade, após perder muito sangue por conta de lesões causadas por faca no peito e no queixo.

Os investigadores passaram a interrogar testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança, identificando o autor. Quando acordou, o homem esfaqueado confirmou que foi golpeado por dever valores ao suspeito.

Policiais foram até a casa do rapaz acusado de cometer o crime, que foi encaminhado à delegacia. Em depoimento, disse que atacou a vítima após ser agredido.

O inquérito foi finalizado e o homem pode ser processado pela prática de crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, além de recurso que dificultou a defesa da vítima.

