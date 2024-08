Nova Lima e Vila Nasser recebem Campanha de Vacinação contra a Raiva nesta semana

Campo Grande dá início a vacinação de cães e gatos. Nesta semana, os agentes da CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande) estarão percorrendo os bairros Nova Lima e Vila Nasser, realizando a vacinação de cães e gatos contra a Raiva. As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal.

Este ano a meta é vacinar 179.620 cães e 89.810 gatos. Diante do desafio, a CCZ contará com vacinadores diariamente pela Capital, que atenderão cães e gatos em suas casas. Os animais com mais de 90 dias e saudáveis poderão receber a dose do imunizante, e a colaboração da população é fundamental para o sucesso da Campanha.

No município de Campo Grande o último caso de Raiva Humana foi registrado em 1968. Em cães e gatos, o último registro havia sido no ano de 1988, onde após 23 anos, ocorreu no ano de 2011 um caso isolado de Raiva Canina, cujo cão adquiriu a doença através do contato com um morcego contaminado com o vírus. A partir de 2001 houve uma intensificação na vigilância de quirópteros, com um total de 75 exemplares diagnosticados positivos para Raiva, até o presente ano.

Até o ano de 2005 a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal no município era realizada em um único dia do ano, em pontos estratégicos distribuídos pela cidade, porém a meta de vacinar no mínimo 80% dos animais não vinha sendo alcançada.

A partir de 2006 a Campanha de Vacinação foi realizada por meio da estratégia de visitação casa a casa.

Serviço

A CCZ está localizada na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.