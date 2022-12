Travesti é esfaqueada em avenida de grande movimentação na Capital

Uma travesti, que não teve identidade divulgada, foi esfaqueada na manhã de hoje (15) em frente de um ponto de ônibus interestadual, próximo à Avenida Marechal Deodoro, região sul da Capital. Ela foi encaminhada para Santa Casa, em estado grave.

De acordo com informações policiais, a vítima foi esfaqueada no tórax, próximo à região da costela. Segundo populares na região, a travesti é conhecida por realizar programas sexuais. O suspeito já foi identificado e policiais realizam rondas no bairro na tentativa de localizá-lo.

O local do crime é o mesmo, onde um homem de 28 anos, foi morto na manhã da última terça-feira (13), após ser assassinado dentro de um ônibus de viagem, na Rua Carajás, próximo da Avenida Marechal Deodoro.

O veículo teria feito uma parada para entrada de novos passageiros, quando o autor entrou no ônibus e efetuou disparos contra a vítima, a queima-roupa. O homem, que possuía documentos falsos, morreu dentro do ônibus intermunicipal. Autor dos disparos foi preso em flagrante no local.

