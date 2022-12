Atirador invade ônibus e mata homem com tiro no tórax

Alfredo Araújo Garcia, de 28 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13) após sofrer uma emboscada dentro de um ônibus de viagem, na Rua Carajás, próximo da Avenida Gunter Hans. A vítima embarcava para sua cidade natal, Ponta Porã, quando um atirador entrou no coletivo efetuou o disparo com uma arma de fogo.

O ônibus havia feito uma parada para a entrada de novos passageiros. O atirador, identificado como Paulo Oliveira de Andrade, de 33 anos, chegou em um veículo Volkswagen Gol preto. Ele aproveitou que o coletivo estava aberto e entrou. Já dentro, o autor efetuou apenas um único disparo que acertou o tórax de Alfredo, que não resistiu e morreu antes mesmo da chegada do Samu.

No coletivo havia 33 pessoas. Todas estão bem, entretanto fragilizadas pelo ocorrido. O atirador tentou fugir do local, mas foi impedido por passageiros, por um policial civil e outro militar, que estavam dentro do ônibus.

O autor tem diversas passagens, por homicídio simples, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte de arma e lesão corporal. Ainda não se sabe ao certo qual a motivação do crime.

