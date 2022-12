Negócio fechado: Palmeiras acerta venda de Endrick para Real Madrid; confira valores

Avaliado como uma das principais revelações do futebol brasileiro dos últimos anos, Endrick despertou interesse de grandes da Europa nos últimos meses. Além do Real Madrid, Chelsea, PSG e Barcelona também procuraram o Verdão e o estafe do atleta.

Com apenas 15 anos, ele comandou o Palmeiras no título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por conta disso, muito se criou de expectativa sobre quando ele iria estrear no time principal do Palmeiras. Isso ocorreu apenas no fim deste ano, no Brasileirão. Ainda assim, ele marcou gols importantes que ajudaram no título do Verdão.