Esfaqueado pela esposa após briga, homem morre em hospital

Morreu ontem (14), no hospital da Vida, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, o pedreiro Carlos Marques, 41 anos. Ele foi encaminhado á unidade de saúde, com ferimentos graves, após ser esfaqueado em uma briga com a esposa, no último sábado (10).

De acordo com o Dourados News, o pedreiro foi encaminhado a unidade hospitalar por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser esfaqueado em uma residência na rua Álvaro Brandão, no Jardim Canaã I. No local, Carlos e sua esposa de 41 anos, foram encontrados feridos.

Em depoimento a Polícia Militar, a mulher relatou ter cometido o atentado devido ao fato do marido ser bastante violento. Após o depoimento, ela foi colocada em liberdade, ontem (13).

