Tragédia em Bonito: menino de 6 anos morre afogado em balneário

Uma tarde que prometia ser de diversão em família terminou em tragédia no balneário de uma das regiões turísticas mais famosas de Mato Grosso do Sul. O corpo de um menino de apenas 6 anos foi encontrado boiando próximo ao tobogã de um balneário localizado nos arredores da cidade de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde dessa terça-feira (31).

De acordo com informações preliminares, médicos que estavam no local, juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, realizaram manobras de reanimação por mais de uma hora e meia na tentativa de salvar o menino. Apesar dos esforços, a criança não resistiu. O garoto foi levado ao hospital da cidade, onde a morte foi confirmada.

A dinâmica do incidente será investigada. A família da vítima, residente em Dourados, estava em Bonito para aproveitar o feriado, mas agora enfrenta a dor de uma perda irreparável. O balneário, conhecido por ser um dos principais pontos turísticos da região, está localizado em uma área afastada e atrai visitantes em busca de lazer e contato com a natureza.

O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Bonito, que já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente. A comunidade local e os frequentadores do balneário estão consternados com o ocorrido.

