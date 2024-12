Pai é preso em flagrante após agredir o próprio filho de 3 anos em Campo Grande

Um menino de apenas 3 anos foi arremessado ao chão pelo próprio pai, de 21 anos, na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande, nessa segunda-feira (30). Com o impacto da queda, a criança teve o nariz quebrado. O agressor foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela mãe do homem, uma mulher de 36 anos, que relatou os constantes problemas causados pelo filho. Ela informou que o rapaz frequentemente incomoda a família com xingamentos e ameaças.

No episódio mais recente, durante a tarde, o homem agrediu o filho ao arremessá-lo contra o chão. A criança sofreu ferimentos ao bater o nariz e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Bahia. Conforme o laudo médico, o menino apresentava sangramento inativo nas cavidades nasais e hematomas.

Ainda de acordo com a polícia, o homem confessou informalmente a agressão, mas não revelou o motivo. Ele foi algemado e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A criança foi entregue aos cuidados da avó e será ouvida posteriormente em escuta especializada na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais