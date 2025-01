Com a vibração do número 9 na numerologia, o novo ano será um período de finalizações importantes

Também será crucial para a conscientização ambiental

O ano de 2025 promete ser marcante, carregado de energias transformadoras, encerramentos e recomeços, segundo a taróloga Lorrany Vietro. Com a vibração do número 9 na numerologia (2+0+2+5), o próximo ano será um período de finalizações importantes, reflexões profundas e preparação para novos ciclos. Essa energia, explica Lorrany, impactará tanto no nível individual quanto coletivo, trazendo a necessidade de limpar o que não serve mais, seja em relações, projetos ou padrões de comportamento, e se reconectar com o essencial.

No campo dos relacionamentos, a busca por conexões autênticas será uma constante. “O ano de 2025 será um momento de honestidade, onde as pessoas vão tirar as máscaras e mostrar quem realmente são. Relacionamentos superficiais perderão força, e quem deseja construir algo sólido precisará se abrir emocionalmente”, afirma a taróloga. Ela também destaca que vínculos desgastados poderão chegar ao fim. “É o momento de decidir: seguir ou deixar ir. Esses encerramentos não precisam ser negativos, mas sim vistos como oportunidades de evolução.”

Na economia e no trabalho, o próximo ano promete avanços significativos em áreas como inteligência artificial, sustentabilidade e saúde. “Será um ano de inovação, com novas tecnologias transformando o mercado. Quem estiver disposto a aprender e se adaptar terá mais chances de prosperar”, prevê Lorrany. Ela também aponta que negócios com impacto social e práticas colaborativas ganharão destaque. “A generosidade do número 9 nos lembra que compartilhar conhecimento e trabalhar juntos será essencial para o sucesso.”

Já na saúde, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito estará em foco. A busca por terapias alternativas, como meditação, reiki e práticas holísticas, será crescente, acompanhada de movimentos por hábitos de vida mais saudáveis. Porém, Lorrany alerta para a necessidade de cuidar da saúde mental. “Com tantas mudanças e encerramentos, muitas pessoas podem sentir cansaço emocional. Priorize o autocuidado e busque ajuda quando necessário.”

A taróloga indica cores específicas que estão alinhadas às energias do ano e ajudam a atrair aquilo que você deseja.

Verde: A cor principal de 2025, simboliza renovação, esperança e conexão com a natureza. É ideal para quem busca um ano de crescimento, equilíbrio e novas oportunidades.

Branco: Representa paz, purificação e clareza. Essa é a cor perfeita para quem deseja deixar os problemas do passado para trás e iniciar o novo ano com serenidade.

Azul-claro: Traz tranquilidade, harmonia e clareza mental. Use azul para atrair equilíbrio emocional e manter a calma em meio às mudanças.

Vermelho: Indicado para ocasiões especiais, o vermelho é a cor da coragem, confiança e paixão. Ideal para quem quer começar o ano com energia e determinação.



Dourado ou amarelo: Para quem busca prosperidade e otimismo, essas cores são perfeitas. Elas também ajudam a atrair energia vibrante e positiva.

Como combinar as cores?

Se quiser combinar energias, pode misturar o branco (para paz) com verde (renovação) ou adicionar detalhes em dourado para atrair abundância. O importante, segundo Lorrany, é escolher a cor que mais ressoe com seus objetivos para o próximo ano e usá-la com intenção. “Vista a cor que representa o que você deseja manifestar e, enquanto se prepara para a virada, mentalize seus objetivos. Isso potencializa a energia da escolha.”

Além disso, 2025 também trará desafios globais significativos, especialmente relacionados ao clima e desastres naturais. Segundo a taróloga, extremos no comportamento do tempo marcarão o ano, com secas severas em algumas regiões e chuvas intensas em outras, levando a enchentes e crises hídricas. “O planeta continuará enfrentando ondas de calor recordes, enquanto outras áreas podem vivenciar fenômenos inesperados, como inversões climáticas. Terremotos e furacões também podem ocorrer com mais intensidade, especialmente em regiões vulneráveis”, alerta Lorrany.

Apesar desses desafios, a taróloga acredita que 2025 será um ano crucial para a conscientização ambiental. “As pessoas começarão a entender que o que afeta a natureza nos afeta diretamente. Projetos de preservação e sustentabilidade ganharão força, e será um momento de redefinir nossa relação com o planeta.”

Para quem deseja começar o ano em sintonia com as energias de 2025, Lorrany sugere um ritual simples e poderoso: na virada do ano, acenda uma vela branca para purificação, escreva em um papel tudo o que deseja deixar para trás e queime-o com gratidão pelos aprendizados. Em outro papel, anote seus objetivos para o novo ciclo e guarde-o em um local especial. “Esse ritual ajuda a alinhar sua energia com o que realmente importa e cria um propósito claro para os meses que virão.”

Mesmo diante de tantas transformações previstas, Lorrany reforça que 2025 será, acima de tudo, um ano de aprendizado. “Grandes mudanças vêm com grandes lições. Este será um ano para olhar para dentro, redefinir prioridades e confiar no processo de renovação. Todo encerramento traz consigo a semente de um novo começo.”

Por Roberta Martins

