Tragédia em balneário de Bonito deixa dois jovens mortos após acidente em tirolesa

Dois jovens morreram após um grave acidente envolvendo uma tirolesa em um balneário particular no município de Bonito, nesse domingo (22). As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique, natural de Vicentina, e Gustavo Henrique Camargo, que morreu horas depois, já na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu durante a manhã, enquanto familiares e amigos participavam de uma confraternização em razão de um casamento. O grupo tomava banho de rio quando decidiu utilizar a tirolesa existente no local. Durante a atividade, Pedro Henrique submergiu e não voltou à superfície.

Ao notar a ausência do jovem, Gustavo entrou na água para tentar localizá-lo, mas também acabou se afogando. Ambos foram retirados da água por familiares e levados por meios próprios ao Hospital Darci João Bigaton.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h e assumiu o atendimento de Gustavo. Conforme a corporação, ele precisou ser socorrido em viatura oficial, com a realização de manobras de reanimação. O jovem deu entrada no hospital sem pulso, mas a equipe médica conseguiu reverter a parada cardiorrespiratória. Apesar de permanecer estável, Gustavo seguia inconsciente e foi transferido em vaga zero para a Santa Casa da Capital, em estado gravíssimo.

Pedro Henrique não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no domingo. Já Gustavo Henrique Camargo morreu na noite do mesmo dia, apesar dos esforços das equipes médicas.

A morte da segunda vítima foi confirmada por uma familiar nas redes sociais. Em publicação, ela afirmou que a causa do óbito não teria sido afogamento, mas sim um suposto choque elétrico no cabo da tirolesa. A alegação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades, e o caso deve ser apurado.

A tragédia causou comoção entre familiares e amigos e reacende o alerta para os riscos envolvendo atividades recreativas em balneários, especialmente aquelas que envolvem estruturas como tirolesas e contato direto com a água.

Com informações do site Jardim MS News

