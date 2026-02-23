Funsat abre semana com mutirão de empregos, cursos gratuitos e mais de 1,2 mil vagas disponíveis em Campo Grande

Semana agitada na Funsat (Fundação Social do Trabalho), com boas opções para quem busca uma contratação, capacitação profissional ou uma chance especial de entrevista com anunciante. Se na segunda-feira (23), é data de evento do Emprega CG, no período da manhã, também se inicia matrículas para cursos no Polo Moreninhas da Fundação e ainda há centenas de vagas do painel regular em busca de mão de obra interessada ou qualificada.

A Escola Funsat, com vagas limitadas, aguarda alunos para duas modalidades de qualificação profissional, em três grupos:

TURMA 1

Cuidador de Idosos

Aulas: de 02/03 a 27/03​

Período: Vespertino

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 80h

Pré-requisito: Ensino Fundamental Completo

TURMA 2

Higiene na Manipulação de Alimentos

Data: 10/03 a 12/03​

Período: Matutino

Horário: 07h às 10h

Carga horária: 09h​

Pré-requisito: ser alfabetizado

TURMA 3

Higiene na Manipulação de Alimentos

Data: 17/03 a 19/03​

Período: Matutino

Horário: 07h ás 10h

Carga horária: 09h​

Pré-requisito: ser alfabetizado

Mais informações, em mensagem, pelo WhatsApp da Escola Funsat (67) 3314-3089 ou nas redes sociais da pasta, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems).

Emprega CG lança novo projeto

Manhã de recrutamentos, em mais de 100 vagas, direcionadas ao público jovem, é a tônica da Funsat (Fundação Social do Trabalho), para o início desta segunda-feira, 23 de fevereiro. Oferta do novo projeto do Emprega CG, que inicia em 2026 o “Segunda de Primeira”, evento pronto para reunir nesta ação 15 anunciantes com contratações.

Agenda que acontece das 8h às 12h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no piso térreo, onde funciona o escritório central da Agência de Empregos da pasta. Participam da edição, trabalhadores interessados em colocação, com idade entre 17 e 23 anos.

O atendimento, e encaminhamento das entrevistas seguirá a ordem das senhas distribuídas pela equipe da Fundação, logo na chegada do candidato. Também na recepção do órgão será entregue um catálogo, com as 23 funções que abrangem as oportunidades deste Emprega CG.

Quadro geral tem intermediação até as 16h

No atendimento regular da Agência de Empregos, a intermediação funciona em dois endereços e por horários distintos. No Polo Funsat Moreninhas, a equipe do departamento recebe candidatos e empresas com interesse em recrutar, no período entre as 7h e 13h. Enquanto, no escritório central, o serviço compreende o tempo de nove horas seguidas, das 7h às 16h, incluindo o momento da realização do inédito “Segunda de Primeira”.

Do Painel Completo, a captação envolve 1.266 vagas, de 141 empresas e a menção a entradas para 118 funções. Destaque aos maiores grupos de oportunidades nas atividades de auxiliar de limpeza (124 postos), operador de caixa (121 postos), auxiliar de confecção (80 postos), auxiliar de padeiro (69 postos) e para auxiliar nos serviços de alimentação (62 postos).

Sem exigir experiência para a contratação, 895 vagas de “perfil aberto” e 11 vagas de trabalho temporário precisam de candidatos. O mesmo vale nas 92 colocações disponíveis com exclusividade ao público PCD (Pessoa com Deficiência).

A Funsat recomenda, entretanto, que o trabalhador esteja com o seu cadastro ativo no Sine (Sistema Nacional do Emprego), e faça a atualização frequente do perfil com tentativas de autorização das “cartas de encaminhamento” a entrevistas.

Por Prefeitura de Campo Grande