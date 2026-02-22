Homem é esfaqueado ao intervir em ameaça contra mulher em conveniência de Campo Grande

Caso foi registrado como tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (22), no Jardim Aeroporto

Um homem foi atingido por um golpe de faca ao tentar intervir em uma ameaça contra uma mulher na madrugada deste domingo (22), em Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada pela Depac Cepol..

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma denúncia de lesão corporal por arma branca na Avenida Vanderlei Pavão, em uma conveniência localizada no bairro Jardim Aeroporto. Ao chegarem ao endereço, os policiais não encontraram envolvidos, sendo informados de que a vítima havia sido encaminhada para a UPA Santa Mônica.

A equipe se deslocou até a unidade de saúde, onde o homem relatou que estava na conveniência quando um indivíduo desconhecido passou a ameaçar agredir a esposa de um amigo. Ao tentar intervir na situação, ele acabou atingido com um golpe de faca no lado esquerdo do tórax.

A vítima recebeu atendimento médico, levou seis pontos no ferimento e permaneceu em observação. Por conta do atendimento, não pôde comparecer à delegacia no momento do registro da ocorrência.

Segundo relato de uma testemunha que estava na UPA, frequentadores da conveniência conheceriam o suspeito pelo primeiro nome. A vítima, no entanto, informou que não se recorda das características físicas ou das roupas usadas pelo autor.

O caso foi encaminhado para investigação e o suspeito ainda não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram