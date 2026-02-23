Domingo de decisões: Corinthians, Grêmio, Novorizontino e Fluminense largam na frente nos estaduais

O domingo (22) foi marcado por fortes emoções nos campeonatos estaduais pelo Brasil, com decisões nos pênaltis, gols nos acréscimos e confrontos equilibrados nas semifinais do Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca.
Corinthians elimina a Portuguesa e avança no Paulistão
No estádio do Canindé, o Sport Club Corinthians Paulista garantiu vaga na semifinal do Paulistão ao vencer a Associação Portuguesa de Desportos nos pênaltis por 8 a 7, após empate em 1 a 1 no tempo normal.
A Lusa abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com Zé Vitor, que acertou um chute forte da entrada da área. Antes disso, o goleiro Hugo Souza já havia defendido um pênalti cobrado por Renê. O empate corintiano veio apenas nos acréscimos da etapa final, aos 47 minutos, quando Vitinho recebeu lançamento de Matheuzinho e finalizou para levar a decisão às penalidades.
Nas cobranças, apesar do erro inicial de Rodrigo Garro, o Corinthians contou com defesas decisivas de Hugo Souza para confirmar a classificação. Na semifinal, o Alvinegro enfrentará o Grêmio Novorizontino, dono da melhor campanha geral. O outro confronto será entre Sociedade Esportiva Palmeiras e São Paulo Futebol Clube.
Novorizontino vence o Santos no último lance
Também pelo Paulistão, o Novorizontino derrotou o Santos Futebol Clube por 2 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O gol da classificação saiu no último lance da partida, marcado por Léo Naldi, de cabeça.
Rômulo abriu o placar ainda no primeiro tempo após erro na saída de bola santista. O Peixe empatou na segunda etapa com Gabriel Bontempo, mas, quando o jogo caminhava para os pênaltis, o Novorizontino garantiu a vitória e a vaga entre os quatro melhores.
Grêmio elimina Juventude e vai à final do Gaúcho
No Rio Grande do Sul, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense avançou à final do Gauchão ao vencer o Esporte Clube Juventude nos pênaltis por 4 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1. Gabriel Taliari marcou de pênalti para o Juventude, enquanto Viery deixou tudo igual para o Tricolor com chute de fora da área. Nas penalidades, o Grêmio foi perfeito, enquanto o Juventude desperdiçou duas cobranças. Na final, o Tricolor enfrentará o Sport Club Internacional, que eliminou o Ypiranga.
Atlético-MG e América-MG deixam decisão aberta no Mineiro
Pela semifinal do Campeonato Mineiro, Clube Atlético Mineiro e América Futebol Clube empataram em 1 a 1 na Arena MRV, no jogo de ida.
Dudu abriu o placar para o Galo no segundo tempo, após passe de Gustavo Scarpa, mas Yarlen empatou nos acréscimos. A vaga na final será decidida no próximo domingo (1º), na Arena Independência. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.
Fluminense vence Vasco e sai em vantagem no Carioca
No Rio de Janeiro, o Fluminense Football Club venceu o Club de Regatas Vasco da Gama por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, e largou na frente na semifinal do Campeonato Carioca.
O único gol da partida foi marcado por Kevin Serna, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Fluminense jogou com um a menos após a expulsão de Bernal, mas conseguiu segurar a pressão vascaína. O jogo de volta será no próximo domingo (1º), no Maracanã, valendo vaga na final do estadual.
