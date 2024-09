Traficante é preso após passar mal em ônibus transportando drogas no estômago

No último sábado (21), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda prenderam homem de nacionalidade estrangeira por tráfico de drogas. O homem transportava cápsulas de drogas no estômago e foi descoberto no ônibus.

O ocorrido foi durante uma fiscalização no posto da PMA, o motorista do ônibus de transporte de passageiros disse que ele estava passando mal no banheiro do veículo e expelindo cápsulas envolvidas em plástico.

A polícia notou que que eram diversas cápsulas, frequentemente utilizadas para o transporte de cocaína. Ele foi levado ao hospital e tinha até a última informação expelido 86 cápsulas, que afirmou ser cocaína, ele não soube dizer a quantidade que tinha ingerido.

Por fim, o homem acabou preso por tráfico de drogas, permanecendo sob custódia no hospital para os cuidados médicos necessários até a completa eliminação das cápsulas.

