Justiça decreta prisão preventiva do cantor sertanejo Gustavo Lima

Nesta segunda-feira(23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco(TJPE), decretou a privsão preventiva do cantor sertanejo Gustavo Lima. A decisão ocrreu após investigaçõs da Operação Integrations que atua contra um esquema de lavagem de dinheiro por prática de jogos de azar. A mesma operação também prendeu a ‘influencer’ Deolane Bezerra.

A expedição do mandado foi realizada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. As informações foram dadas pelo jornal Folha de S. Paulo que obteve exclusividade no acesso as informações, e além da prisão preventiva, foi determinada a suspensão do passaporte do cantor e suspensão do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo mantido por ele.

O empresário Boris Maciel também teve a prisdão preventiva decretada.

Na decisão a juíza ressalta o envolvimento de Gustavo com foragidos. Confira o treho:

“A conivência de Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”

